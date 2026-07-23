Бюджет 2026 е по-скоро преходен и предпазлив, а истинските реформи трябва да дойдат с финансовата рамка за 2027 г. Около тази позиция се обединиха Петър Мишев от КНСБ и председателят на УС на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Мишев бюджетът за 2026 г. до голяма степен продължава действието на досегашната финансова рамка, като заложените параметри са прекалено предпазливи. „Това е един доста предпазлив бюджет. Параметрите показват, че има презастраховане. Заложеният дефицит от 5,7% вероятно няма да бъде достигнат. Дори от Министерството на финансите вече допускат, че той може да остане под 5%, в зависимост от изпълнението на капиталовата програма и средствата по Плана за възстановяване и устойчивост”, каза той.

По думите му синдикатите са готови да дадат време на правителството, но очакват през следващата година конкретни действия. „Приемаме бюджет, който е в заварено положение. Правителството само заявява, че бюджетът за 2027 година ще бъде първият изцяло техен. Тогава очакваме реални мерки в социалната политика и по отношение на доходите, защото инфлацията и цените водят до загуба на покупателна способност”, смята експертът.

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От своя страна Михаил Кръстев посочи, че работодателите виждат положителни стъпки, които обаче не са достатъчни. „Правят се стъпки в правилната посока. Няколко стъпки не са достатъчни, когато си спринтирал към пропастта. Необходими са много по-смели реформи още с бюджета за 2027 година”, коментира той.

Председателят на УС на Съюза за стопанска инициатива обърна внимание и на състоянието на публичните финанси. „Имаме рекордно висок дефицит за този етап от годината и силно раздута разходна част. Това показва, че трябва да се помисли за по-строги правила при управлението на публичните финанси”, допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова