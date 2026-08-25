Последното затъмнение за тази година предстои на 28 август. То ще бъде частично лунно, а началните му фази ще могат да се наблюдават и от България рано сутринта, съобщи за БТА физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО при БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Явлението ще бъде близо до пълно лунно затъмнение - в максималната му фаза около 96% от видимата площ на Луната ще попадне в земната сянка. От България обаче няма да можем да видим този момент, тъй като дотогава Луната вече ще е залязла.

Какво трябва да знаем за пълното слънчево затъмнение, което ще се наблюдава днес

Затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 04:23 ч. на 28 август. Първоначално промяната във вида на Луната ще бъде почти незабележима. Около 05:15 ч. в горната лява част на лунния диск вече ще може да се различи по-тъмна област.

Същинската частична фаза ще започне в 05:33 ч., когато Луната навлезе в сянката на Земята. Наблюдението от страната ни обаче ще бъде ограничено от наближаващия изгрев и залеза на Луната.

Във Варна Луната ще залезе около 06:31 ч., а Слънцето ще изгрее три минути по-рано – в 06:28 ч. В София залезът на Луната ще бъде около 06:51 ч., при изгрев на Слънцето в 06:47 ч. Така последните видими от България фази ще бъдат ниско над западния хоризонт и на вече светло небе.

По-добри условия ще имат наблюдателите в Западна България, където Луната залязва малко по-късно. Пенчо Маркишки препоръчва да бъде избрано място с открит и нисък хоризонт на запад.

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 г.

Максималната фаза на затъмнението ще настъпи в 07:13 ч. Тогава Луната ще е навлязла в земната сянка с около 0,93 от диаметъра си. Тази фаза ще може да бъде наблюдавана от части от Западна Европа, Централна и Западна Африка, както и от Северна и Южна Америка.

Затъмнението на 28 август ще бъде второто и последно явление от тазгодишния втори сезон на затъмненията. Така 2026 г. ще приключи с общо четири затъмнения, разпределени по две в два отделни сезона.

През 2027 г. броят им ще се увеличи до пет. На 6 февруари предстои пръстеновидно слънчево затъмнение, последвано от частично лунно на 20 февруари. През втория сезон ще има три явления – лунно затъмнение от полусянката на 18 юли, пълно слънчево затъмнение на 2 август и ново лунно затъмнение от полусянката на 17 август.

Редактор: Цветина Петкова