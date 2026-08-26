Трима бивши служители на МВР са окончателно осъдени на по 7 години затвор за кражбата на повече от 382 000 кутии цигари на стойност над 2,3 млн. лева. Присъдите са потвърдени от Върховния касационен съд и вече не подлежат на обжалване, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Осъдени са бившият началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Плевен, младши автоконтрольор от „Пътна полиция“ и бившият началник на Второ районно управление в Плевен, който е бил и временно изпълняващ длъжността директор на областната дирекция на МВР.

Според обвинението тримата предварително се уговорили и на два пъти проникнали в склад на ОДМВР-Плевен. С помощта на стълба, метална пластина и метален лост са отнети общо 382 134 кутии цигари от различни марки. Тютюневите изделия са веществени доказателства по друго разследване, а общата им стойност възлиза на над 2,3 млн. лева.

Първоначално съдът разпореди по 10 години затвор за всеки от тримата. Великотърновският апелативен съд обаче намали наказанията на по 7 години, а на 14 август Върховният касационен съд окончателно потвърди решението. Тримата ще изтърпяват наказанията си при първоначален строг режим.

Редактор: Ралица Атанасова