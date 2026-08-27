От 29 август до 2 септември ще се проведе 73-та Международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа. За повишаване на безопасността Агенция „Пътна инфраструктура” призовава водачите да спазват стриктно пътната сигнализация.

Временната организация ще се въвежда непосредствено преди преминаването на колоната, която ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничения ще бъде осигурен достъп единствено за превозни средства със специален режим на движение (линейки, пожарни и др.).

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График и маршрут на етапите:

29 август (Първи етап): Приморско – Бургас (125,2 км)

Стартът е в 14:30 ч. в Приморско. Маршрутът преминава през Черноморец, пътен възел „Юг“, кв. „Горно Езерово“, Братово, Трояново, Караново и Айтос. Финалът се очаква около 17:45 ч. пред Община Бургас.

30 август (Втори етап): Бургас – Сливен (105,5 км)

Стартът е в 14:30 ч. в Бургас. Колоездачите ще преминат по Подбалканския път (I-6) през Карнобат до Сливен. Финалът е около 17:15 ч. пред Община Сливен.

31 август (Трети етап): Сливен – Павел баня (106,2 км)

Стартът е в 14:30 ч. в Сливен. Трасето преминава по Подбалканския път през Казанлък и Долно Сахране до Павел баня. Финалът е около 17:15 ч. пред Община Павел баня.

1 септември (Четвърти етап): Павел баня – Троян (104,7 км)

Стартът е в 14:30 ч. в Павел баня. Маршрутът продължава през Габарево, Калофер, Карлово, Сопот и Кърнаре, след което колоната ще премине през прохода „Беклемето“ към Троян. Финалът е около 17:00 ч. пред Община Троян.

2 септември (Пети етап): Троян (111,2 км)

Стартът е в 14:30 ч. в града. Състезанието ще се проведе по затворен градски и околовръстен контур (7 обиколки). Финалът е около 17:20 ч. пред Община Троян.

Съвети за безопасност

АПИ апелира шофьорите да карат с разумна скорост и необходимата дистанция, като избягват рискови изпреварвания, които застрашават сигурността на състезателите и останалите пътуващи.

Актуална информация за пътната обстановка може да следите на сайта на АПИ ( www.api.bg ) или на денонощния телефон 0700 130 20.

Редактор: Мария Барабашка