Историята на 11-годишната Наталия, която беше отвлечена от пастрока си и се издирваше близо месец, отново обедини доброволци и добри хора. Те влязоха в дома ѝ в село Константиново, където живее с майка си, за да подобрят условията на живот. Чрез дарения вече са осигурени част от необходимите мебели и материали.

Първоначалната идея на доброволците е да направят козметичен ремонт, но когато започват работа става ясно, че къщата има нужда от смяна на електрическата инсталация, подовите настилки и основен ремонт на тавана.

Наталия се прибра в родната си къща, близо 48 часа след като беше открита (ВИДЕО)

„Когато дойдохме всичко беше в мухъл, таванът беше провиснал и започнахме от начало. Целите мебели бяха във влага, бяха много стари. Стените се рушаха, подът беше на вълни”, разказва един от доброволците. Те отправиха призив да се включат още доброволци в тяхната акция.

Те обясниха, че към момента са събрали достатъчно материали за ремонт на 3 от стаите, но уточниха, че имат недостиг за подновяването на коридора и една от стаите. Към момента има дарени чисто нова кухня, както и други мебели – диван, бюро и легло. Хората призоваха ако някой има възможност, да дари още оборудване.

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