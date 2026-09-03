Над 242 000 души и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление през предстоящата зима. Изплащането на средствата за сезон 2026/2027 г. започна на 15 август, а заявления ще се приемат до 31 октомври.

Интересът към подкрепата е голям още два месеца преди изтичането на срока за кандидатстване. Към началото на септември са подадени близо 330 000 заявления при прогнозни около 340 000 домакинства, които се очаква да получат помощ.

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От социалното министерство посочват, че документите се обработват възможно най-бързо, така че одобрените кандидати да разполагат със средствата преди началото на отоплителния сезон.

Помощта за периода от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г. е в размер на общо 321,95 евро - с близо 11 евро повече в сравнение с предходния сезон.

Парите ще бъдат изплатени на два транша. Първият е 128,78 евро и покрива разходите за ноември и декември. Агенцията за социално подпомагане го превежда до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане на помощта.

Останалите 193,17 евро са предназначени за януари, февруари и март и трябва да бъдат изплатени до края на януари 2027 г.

Основният критерий е доходът на кандидатите. Право на подкрепа имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за шестте месеца преди подаването на заявлението е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление.

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За безработните в трудоспособна възраст има допълнително условие - те трябва да са регистрирани в бюро по труда поне три месеца преди кандидатстването и през този период да не са отказвали предложена работа или участие в обучение.

Студентите, които живеят в студентски общежития, не могат да получават целевата помощ.

Документите могат да бъдат подадени лично в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща или с квалифициран електронен подпис. Възможно е и онлайн кандидатстване през портала за електронни административни услуги.

За сравнение, през миналия отоплителен сезон помощ за отопление са получили общо 337 945 души и семейства.

Редактор: Цветина Петкова