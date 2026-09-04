Ново напрежение в габровския квартал „Бичкиня“, след като в понеделник сутринта в ефира на „Здравей, България“ разказахме как над 600 жители са внесли подписка за вандализъм и тормоз. Местните тогава се оплакаха от системни набези и заплахи.

Оказа се, че след прякото включване някои от тях отново са били заплашвани. Охранителни камери са заснели ритане и чупене на дворната врата на една от жените, които разказаха в ефира за тормоза.

По думите на Мария Станева след участието ѝ по телевизията са започнали заплахи. Жената казва, че постоянно изпитва страх и не може да излезе спокойно до магазина или да разходи кучето си. „Аз съм онкоболна и искам остатъка от живота си да го изживея спокойно”, коментира тя.

Над 600 жители на Габрово внесоха подписка срещу вандализъм и тормоз в квартал „Бичкиня”

„Подадохме жалба в полицията, ходихме и в прокуратурата, предната вечер се обадихме на 112, защото бяха застанали на мантинелата, удряха с колове и ме определяха като „лека жена””, казва тя. Мария твърди още, че в четвъртък едно от децата е отправило и заплахи за палеж, като по думите ѝ има записи, които ще предостави на органите на реда.

Съседите на Мария също потвърждават за продължаващия тормоз. „Нашата къща е над тях и всички тези крясъци са непрекъснато. Вечер късно вървят и крещят, постоянно се чуват, музика силна”, казва съседка.

По думите на съседите тормозът продължава месеци наред. Съставени са над 30 акта, но те не са заплатени. „Обикновено нощно време след 22 ч. има тонколонки пред блока, нямам спомен да съм тук и да не съм излязъл на терасата да ги изгоня. Или аз, или комшията. Това са деца”, казва друг мъж.

Майката на едно от децата обаче отрече тези твърдения и ги определи като клевети. „Това е лъжа. Записите са манипулирани. Невинни сме, не пускаме музика. Всички хора лъжат”, твърди жената.

Днес по обяд предстои и среща на институциите заради възникналото напрежение.

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