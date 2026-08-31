Жителите на габровския квартал „Бичкиня” сигнализираха за ескалиращо напрежение и системни нарушения на обществения ред в района, като внесоха подписка, подкрепена от над 600 души. „От година и половина в квартала се заселиха хора, които не спазват правилата, получаваме заплахи, а имуществото ни бива разрушавано”, коментира Полина Санкийска в предаването „Здравей, България“. По думите ѝ жителите на града биват замеряни с различни предмети, включително камъни и ябълки по прозорците, и се стига до разрушаване на частна собственост и автомобили.

Проблемът е съсредоточен около една конкретна къща на ул. „Коста Евтимов”, където според сигналите живеят 22 души. „Въпросното семейство създава постоянни проблеми, нанася щети по общинско имущество и е принудило собствениците на съседната къща в същия двор да напуснат дома си”, посочи Надя Колева. Тя допълни, че потърпевша собственичка, с която делят един двор, в момента живее под наем, когато се прибира в Габрово, вместо в собственото си жилище.

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Възрастна жена, която живее в квартала от 60 години, разказа за преживян тормоз на улицата. „На зебрата ме заспират и ми искат пари, а като се връщам, започват да ме замерят с камъни”, сподели тя. Други жители допълниха, че ежедневно стават свидетели на пиянски истории, побоища и крясъци.

„Общината подкрепя исканията на гражданите за повече спокойствие и сигурност”, обяви заместник-кметът на Габрово Мария Йозова. Тя обясни, че вече са инициирани проверки за адресна регистрация, неправилно паркиране, нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци, както и за начина на стопанисване на кучетата в имота. Тъй като сградата е частна собственост, общинската администрация е потърсила съдействие от всички компетентни органи.

Постъпилата подписка е препратена към Областната дирекция на МВР и социалните служби. „На 4 септември е насрочена среща между всички институции, за да се коментират мерките срещу този тормоз”, потвърди още Йозова. По данни на администрацията в къщата има регистрирани 16 деца.

Ситуацията се развива на фона на напрежение в самото ръководство на местната полиция, където началникът и неговият заместник са в конфликт, като случаят е отнесен до прокуратурата и отдел „Вътрешна сигурност”.

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