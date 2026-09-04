Снимка: Стопкадър
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Инициативата се провежда повече от десетилетие
В навечерието на 141-вата годишнина от Съединението на България деца и възрастни ще тръгнат по стъпките на четниците на Чардафон Велики. Групата ще измине пеша 22 километра до Пловдив, където преди 141 години е провъзгласено Съединението на Източна Румелия с Княжество България.
По време на похода участниците ще преминат през няколко населени места, където ще отдадат почит на българите, допринесли за осъществяването на историческия акт.
„Идеята ни е историята да се помни и ние, като горди потомци, да следваме пътя на героите. Това го правим повече от 10 години с Демократичния съюз на жените в град Съединение и с клубовете „Млади възрожденци“ към комитет „Левски“, разказа Анета Атанасова.
Маршрутът преминава през селата Войсил, Бенковски и Царацово. Там участниците ще отдадат почит на местните герои, сред които е и дядо Иван Арабаджията.
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„След това се отправяме към Паметника на Съединението, за да оставим цветя“, обясни Атанасова. Походът ще продължи и до музейна спирка, където се съхраняват експонати, свързани със Съединението. Сред тях са знаме, Библията на поп Иван Генов и пушката на поп Тодор Райков.
Сред участниците е и 10-годишната Никол Тонкова. За нея историческото събитие има и лична връзка с училището, в което учи. „От миналата година името на училището ми е „Недялка Шилева“. Тя била смела и тръгва с мъжете на поход към Пловдив“, разказа момичето.
А днес по традиция ще бъде измит с шампоан Паметникът на Съединението в центъра на Пловдив.
Повече гледайте във видеото.
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