Народният представител от „Прогресивна България“ Стефан Белчев заключи преди дни, че у нас не се наблюдава обедняване. Той даде пример, че средната ни работна заплата се повишава с един от най-високите темпове в ЕС, а икономиката ни е стабилна. Обедняваме ли в действителност или напротив?

Темата коментират в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS общинският съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова и председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

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Според Григорова категорично обедняваме. „Не разбирам ако се твърди, че няма намаляване на доходи, защо се предвиждат компенсации при тези високи цени на горивата за домакинствата. Управляващите сами опровергават себе си по този начин. Когато имаш поредица от кризи – COVID-19, зелената сделка, либерализацията на енергетиката, след което последва конфликта в Украйна, а сега и напрежение в Близкия изток, те не се решават. Натрупват се и се мултиплицират”, смята тя.

По думите на Васил Велев ако сравняваме ръста на доходите с инфлацията – доходите я изпреварват. „Това е неустойчиво, защото става на фона на голям бюджетен дефицит. Миналата година сме страната с най-голям ръст на дълга. Взимаме все по-големи заеми. Говоря за първото тримесечие на годината, като тази година очакваме по-нисък дефицит”, каза той.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев