Акцизът в България е най-ниският възможен според европейската директива, която определя минималните ставки. Единствената опция е била за акциза на пропан-бутана и природния газ, което правителството направи. Това коментира в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

„Няма процедура, по която акцизът да бъде намален под минималните нива. Не виждам правно и юридически как може да стане това”, коментира Бенчев.

Той обаче смята, че е възможно намаляване на ДДС. И допълни, че някои държави в ЕС са го направили. Но припомни, че подобна мярка ще доведе до по-ниски приходи в бюджета. „Имайте предвид, че България е една от държавите, които много разчита на ДДС и акциза, за да попълва бюджета си”, коментира Бенчев.

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Той каза още, че цените на колонките намаляват през последните седмици. Същевременно не се забелязва спад в потреблението.

„Дизеловите горива, например, са поевтинели с около 6 евроцента, бензинът – с около 3, а пропан-бутанът – с около 10 цента, но това е заради премахването на акциза. Така че намаление на цените има", коментира Бенчев.

Според него потреблението няма как да отбележи спад. „Къде да намалим потреблението? В природния газ ли? Основният потребител на природен газ е „Топлофикация София”. Това какво означава – по-ниски температури на подаване на водата и една по-студена зима за хората ли? Къде другаде да намалим потреблението на природен газ – в индустрията? Тя и без това е достатъчно притисната от всички мерки, които ѝ се налагат, и от цялата икономическа ситуация. И фактът е, че европейската индустрия като цяло е неконкурентоспособна. Намалението на потреблението на горива би означавало по-малко превоз на стоки, по-нисък ръст на икономиката. А в крайна сметка ние се опитваме да догоним средноевропейските стойности”, коментира Бенчев.

„Вчера в УНСС представих изследване, според което предлагани от ЕК мерки могат да доведат до поскъпване на горивата с 80 цента на литър, а в най-лошия сценарий – с 1,41 евро на литър след 2028 г.”, каза Бенчев.

Повишението ще се дължи на схемата за търговия с емисии в транспорта и сградите. „Чистите загуби за българската икономика се изчисляват между 7 и 43 милиарда за следващите 6 години”, заяви той.

„В София се събрахме с 6 индустриални асоциации от България, Румъния, Чехия, Полша и Гърция. Присъстваха и представители на правителствата на тези държави. Под егидата на Министерството на енергетиката подписахме декларация, с която всички се ангажирахме, да подемем инициатива в рамките на ЕС да бъдат преразгледани, да бъдат отложени схемата за търговия с емисии и други нормативни актове, които ще оскъпят горивата през следващите. Това наистина ще е огромна загуба за икономиката, и то не само на България, а на целия регион на Централна и Източна Европа”, каза Бенчев.

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Бенчев коментира и ситуацията с корабоплаването в Черно море. По думите му рискът не е от последните дни. Това е довело до по-високи цени на застраховките и той вече е включен в цената на превозите.

„От тук на сетне не знам какво повече може да стане, освен ако няма сериозна ескалация, която да доведе до прекъсване на доставките. Но за момента такава ситуация няма”, коментира Бенчев.

Той припомни, че рафинерията в Бургас се снабдява със суров нефт само през Черно море. „Това означава внос на готови нефтопродукти от други държави. Освен чисто логистичните затруднения, ще има проблеми и с намиране на продукти”, каза Бенчев.

По думите му със запасите в рафинерията и в Държавния резерв - страната ни има горива за около 4 месеца при извънредни ситуации.

Бенчев коментира още, че в момента през Ормузкия проток минават количества суров петрол, почти колкото преди конфликта. В Черно море ескалацията изглежда по-сериозна.

„В момента нямаме проблеми при доставките в рафинерията”, заяви Бенчев.

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Редактор: Ина Григорова