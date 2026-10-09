Рибите, живеещи в близост до градски зони, имат достъп до изобилна храна, но проявяват признаци на хроничен физиологичен стрес - подобен на ефекта от консумацията на нездравословна храна.

„Тези среди, богати на органична материя, предлагат повече храна. Това може да ги направи привлекателни за рибите, въпреки че условията в тях са неблагоприятни за здравето им", обясни съавторът на новото изследване Венсан Лоде.

„Може да се направи аналогия с тийнейджърите, привлечени от заведенията за бързо хранене - храната е в изобилие и е леснодостъпна, но това не означава непременно, че средата е благоприятна за тяхното здраве", допълни изследователят.

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За да стигнат до това заключение, учените от френския Национален център за научни изследвания (CNRS) и Института за науки и технологии в Окинава са изследвали широко разпространен вид риба от кораловите рифове - син дамсел (Chrysiptera cyanea). Изследванията са направени на 18 крайбрежни обекта на остров Окинава, обхващащи както райони с добре запазена природа, така и силно урбанизирани зони.

Учените изследвали чрез транскриптомни анализи цялостната генна активност на рибите, за да разграничат ефектите, свързани с човешката дейност, от тези, породени от други фактори.

Тези анализи позволяват да се „разчете" физиологичната реакция на рибата към заобикалящата я среда. „Вместо просто да измерваме какво има във водата около нея, ние на практика питаме самата риба: „Какво преживяваш и как организмът ти реагира на това?", подчерта Лоде.

При рибите, обитаващи урбанизирани райони, изследователите наблюдавали засилени имунни и възпалителни реакции, както и признаци на оксидативен стрес.

„Възрастните риби в урбанизирани райони демонстрират високо ниво на хранене - сравнимо в нашите експерименти с това на добре хранени риби, като същевременно показват признаци на физиологичен стрес", каза изследователят, визирайки „ефекта на нездравословното хранене".

Учените обаче не са доказали, че рибите страдат от същите хранителни проблеми като хората, които консумират твърде много бърза храна.

Редактор: Дарина Методиева