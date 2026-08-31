Започва кандидатстването за европейско финансиране, с което стопанствата за аквакултури ще могат да изграждат съоръжения за защита от рибоядни видове. Общият бюджет на процедурата е 361 603,83 евро, а помощта за един проект може да достигне 102 258,38 евро.

Приемът започва от 31 август по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Целта е да бъдат ограничени щетите за стопанствата чрез мерки, които едновременно защитават отглежданите риби и не причиняват вреда на дивите животни.

Сред допустимите инвестиции са различни защитни съоръжения, средства за прогонване и отблъскване на рибоядни видове, както и изграждането на укрития и убежища за рибите.

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За микро-, малките и средните предприятия безвъзмездната помощ може да покрие до 60% от допустимите разходи. За останалите предприятия максималният интензитет на финансиране е 50%.

Кандидатстването ще премине през два приема. За първия проектни предложения могат да бъдат подавани до 17:00 часа на 26 ноември 2026 г., а вторият ще продължи до 17:00 часа на 26 януари 2027 г.

Документите се подават изцяло електронно през ИСУН, в модула „Е-кандидатстване“, като е необходим квалифициран електронен подпис.

Процедурата е част от мерките за развитие на устойчиви аквакултури и цели да намали конфликтите между рибовъдните стопанства и дивите рибоядни видове.

Редактор: Цветина Петкова