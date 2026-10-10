Американската певица Бритни Спиърс зарадва феновете си с ново парче. Изпълнителката огласи неиздаваната досега песен „She'll Never Be Me“, която записа през 2001 г. за албума си Britney.

Издаването е посветено на 25-годишнината на албума, а самата песен е от архивните записи, които ще бъдат включени в специално юбилейно издание. В песента 44-годишната певица се обръща към бившия си любим, който вече е с друга жена. Както обаче подсказват заглавието и текстът, новата заместничка никога няма да бъде нейно перфектно копие. В припева Спиърс подчертава собствената си уникалност и се чуди дали бившият ѝ партньор разбира, че друга жена никога няма да заеме нейното място.

Животът на Бритни Спиърс ще бъде пресъздаден във филм, базиран на нейната автобиография

Певицата си сътрудничи по парчето с няколко лица, включително с Джъстин Тимбърлейк, с когото излизаше в началото на 2000-те. Брадли Деймънд и Алекс Грегс също работили съвместно по песента, а тя е продуцирана от Riprock и Alex G.

Разширененото издание на албума включва още „Am I a Sinner“, „When I Say So“ и „My Big Secret“. Слушателите ще могат да чуят и студийна версия на „Right Now (Taste The Victory)“. Юбилейното издание ще излезе на 6 ноември.

Редактор: Дарина Методиева