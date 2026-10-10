Изследователят на дълголетието Дан Бютнер идентифицира три напитки, редовно присъстващи в диетата на хора, които са кандидати за столетници.

► Обикновена вода

Обикновената вода оглавява списъка на Бютнер. Той отбелязва, че столетниците редовно пият вода през целия ден. Изследванията показват, че адекватният прием на течности е от съществено значение за нормалната телесна функция, особено за бъбреците и сърдечно-съдовата система.

► Черно кафе

Друга напитка, която Бютнер свързва с дълголетието, е кафето без захар или сметана. Проучванията показват връзка между редовната консумация на кафе и намаления риск от развитие на диабет тип 2 и някои неврологични заболявания. Напитката съдържа полифеноли и други биоактивни съединения, които се изследват заради потенциалните им противовъзпалителни и други свойства.

Историята на турското кафе

► Червено вино

Третата напитка, която изследователят посочи, беше червеното вино, което традиционно се консумира с храна в някои региони, известни с дълголетието си, особено Сардиния. Червеното вино съдържа съединения, включително ресвератрол и флавоноиди, за които е доказано, че имат положителни ефекти върху здравето.

Редактор: Дарина Методиева