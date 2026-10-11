Бури и проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища на редица места в Южна Италия.

Критична е ситуацията на остров Липари, където реки излязоха от коритата си и десетки къщи бяха наводнени. На остров Сицилия в района на Трапани, където в петък премина двойно торнадо, около десетина семейства все още са без покрив над главите си.

Издадоха предупреждение за опасни наводнения в италиански регион

Проливните дъждове предизвикаха наводнения и в Пулия. В Бари се наводни криптата на Базиликата „Сан Никола“ и сега се оценяват щетите. Сложна е метеорологичната обстановка и в Кампания, и Калабрия, както и в южните части на столичната област Лацио.

Редактор: Дарина Методиева