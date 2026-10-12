Има една светлина, която не се включва с ключ. Не идва от улична лампа, прозорец или екран. Не осветява пътя и не може да бъде видяна отдалеч като фар. Появява се ниско над тревата в топлите летни вечери – за миг, после изчезва. След няколко секунди проблясва отново. Малка зеленикава точка в тъмнината, която за поколения деца е била един от сигурните знаци, че лятото наистина е дошло.

Светулка. За мнозина тя принадлежи към онези спомени от детството, които нямат точна дата – дворът на баба, поляна край село, миризмата на трева след дъжд, топлият въздух след залез. И някъде между стръковете трева – малки живи фенери, които сякаш се появяват от нищото.

Кога за последно видяхте светулка?

Зад романтичния образ на тези насекоми се крие един от най-необикновените светове в природата – свят на химия, любовни послания, измама, хищничество и изключително прецизна комуникация. А учените все по-внимателно наблюдават как загубата на местообитания, пестицидите и изкуствената светлина през нощта променят условията, от които светулките зависят.

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Защото понякога, за да угасне една светулка, не е необходимо да я унищожим. Достатъчно е около нея никога повече да не стане истински тъмно.

Светулката всъщност е бръмбар

Името може да заблуждава. Светулките не са мухи, нито отделна група загадъчни „светещи насекоми“. Те са бръмбари от семейство Lampyridae.

На науката са известни повече от 2200 вида по света и разнообразието им е огромно. Има светулки, които мигат, други светят продължително, а възрастните на някои видове изобщо не използват светлина при ухажването, а разчитат на химически сигнали – феромони.

И въпреки че именно светещите възрастни са превърнали светулката в символ на летните нощи, най-голямата част от живота ѝ протича далеч от човешките очи.

Как се включва живата лампа

Светлината на светулките е биолуминесценция – способността на жив организъм да произвежда светлина чрез химична реакция.

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В специализирани светлинни органи протича реакция между веществото луциферин, ензима луцифераза и кислород. При процеса се образува възбудено химично съединение, което при връщането си към по-ниско енергийно състояние освобождава енергия под формата на фотон – светлина.

За разлика от обикновената електрическа крушка, огромна част от енергията не трябва първо да бъде превърната в топлина. Именно затова биолуминесценцията често е наричана „студена светлина“.

Малкото насекомо решава чрез биохимия проблем, който човечеството дълго е решавало чрез нагряване. И го прави от милиони години.

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Защо еволюцията е накарала светулките да светят

Романтичният отговор би бил: за да намират любовта. Но еволюционната история вероятно започва по друг начин.

Ларвите на светулките също светят. Научните наблюдения показват, че тяхната биолуминесценция може да служи като предупредителен сигнал към хищниците – своеобразно съобщение „Не ме яж“. Експерименти показват, че някои хищници могат да свържат светенето с неприятния вкус или химическата защита на светулките.

Една от водещите хипотези е, че биолуминесценцията първоначално е възникнала именно като защитен сигнал, а по-късно в еволюцията възрастните светулки са превърнали светлината в средство за сексуална комуникация. Самата еволюционна последователност все още се изследва и не бива да се представя като окончателно доказана. Така светлината, която вероятно някога е означавала „стой далеч“, постепенно започва да казва и нещо съвсем различно - „Ела при мен“.

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Любовният морзов код

Представете си поляна след залез. Над тревата лети мъжка светулка. Тя проблясва. Пауза. От ниската растителност идва отговор. Това не е случайност.

При много видове светулки светлината е част от ухажването. Мъжките изпращат характерни сигнали, а женските отговарят. Продължителността на проблясъка, броят на светванията, интервалите между тях и времето до отговора могат да носят информация за вида и пола.

Получава се своеобразен морзов код на любовта. „Аз съм тук“. „Виждам те“. „Аз съм от твоя вид“. „Ела“. Това позволява на различни видове, живеещи на едно и също място, да разпознават подходящите партньори. Светлинният модел се превръща в своеобразна визитна картичка.

Но не всички светулки говорят на един и същи език. Някои възрастни видове са активни през деня и вместо светлинни послания използват феромони. Изследванията показват дори връзка между начина им на комуникация и устройството на сетивата – светещите видове обикновено имат по-развити очи, докато използващите химически сигнали разчитат повече на антените си.

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Когато цяла гора започне да пулсира

На някои места любовният разговор между две светулки се превръща в един от най-впечатляващите природни спектакли.

Съществуват видове, при които множество мъжки синхронизират светлинните си сигнали. Хиляди насекоми могат да започнат да мигат в общ ритъм и тъмната гора сякаш започва да диша. Светлина. Мрак. Светлина. Мрак.

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Сред най-известните примери е северноамериканската Photinus carolinus, наблюдавана в района на Грейт Смоуки Маунтинс. За кратък период от годината мъжките изпращат серии от светлинни сигнали, последвани от пауза. При голям брой насекоми резултатът е впечатляваща синхронизация.

Този природен спектакъл привлича толкова много посетители, че достъпът до някои места по време на пика на активността се регулира, за да бъде ограничено човешкото въздействие.

Светлината, която лъже

Но в света на светулките светлината невинаги означава любов. Понякога означава смърт.

Женски от рода Photuris могат да имитират светлинните отговори на женски от други видове. Нищо неподозиращият мъжки вижда познат сигнал и го възприема като покана за чифтосване. Той се приближава, но вместо партньор намира хищник. Женската го напада и изяжда. Именно заради това поведение тези насекоми са станали известни като femme fatale fireflies – „светулките фатални жени“.

Така един от най-красивите комуникационни механизми в природата се превръща в оръжие. Сигналът е правилен. Отговорът изглежда правилен. Само намерението е различно.

Животът преди първата светлина

Възрастната светулка, която виждаме през лятото, е само финалната глава на много по-дълга история. След чифтосването женските снасят яйца на подходящи влажни места – в почвата, растителността или сред органичните останки в зависимост от вида. След излюпването започва ларвният стадий.

И той може да продължи месеци или дори години. Научен преглед на ларвната биология на светулките подчертава колко малко всъщност знаем за тази част от живота им. От хилядите познати видове ларвният стадий е подробно изследван само при малка част.

Това, което знаем, разрушава представата за нежното светещо насекомо. Ларвите са хищници. Те ловуват охлюви, голи охлюви, земни червеи и други меки безгръбначни. При някои видове челюстите са свързани със структури, които помагат при обездвижването на плячката. Ларвата може да бъде малък, но изключително ефективен ловец.

Следват какавидният стадий и преобразяването във възрастно насекомо. А после часовникът започва да тиктака много по-бързо.

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Няколко седмици, за да намериш партньор

Докато ларвата може да живее продължително, възрастният живот при много светулки е кратък – често само няколко седмици. При много видове възрастните почти или изобщо не се хранят и разчитат на енергийните запаси, натрупани през ларвния период. Основната им задача вече е друга – да намерят партньор и да се размножат.

Това означава, че светлинният спектакъл, който човек наблюдава през няколко летни вечери, всъщност е кулминацията на живот, започнал много по-рано под листата и в почвата. И обяснява защо една промяна в условията точно през този кратък период може да има толкова голямо значение.

Къде живеят светулките

Няма едно универсално местообитание. Светулките населяват влажни зони, гори, ливади, земеделски територии, крайречни места, паркове и градини. Някои видове са сравнително приспособими, докато други са силно зависими от конкретни условия. Ларвите могат да бъдат сухоземни, полуводни или водни.

За много сухоземни видове особено важни са влагата, растителността, листната постелка и наличието на плячка. При европейската Lampyris noctiluca например ларвите се хранят с охлюви и видът може да бъде срещнат в тревни площи, край гори и храсти, по склонове и други места с подходящ микроклимат. Това обяснява защо на пръв поглед безобидното „подреждане“ на природата може да се окаже проблем. Ако премахнем листата, окосим всичко до земята, пресушим влажните участъци и унищожим мекотелите с химикали, не премахваме само бурените и охлювите. Можем да премахнем цяла малка екосистема, от която зависи светулката.

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Къде прекарват деня и зимата

Нощният спектакъл лесно създава впечатлението, че светулките се появяват едва след залез. През останалото време обаче те остават скрити сред растителността, листата по земята и почвата, в зависимост от вида и жизнения стадий.

При видовете от умерения климат голяма част от годината може да премине именно в ларвен стадий. Ларвите могат да презимуват в защитени места в почвата и листната постилка и да възобновят активността си при подходящи условия. Така поляната, която през януари изглежда напълно лишена от светулки, може всъщност да крие следващото поколение под повърхността.

Кога да търсим светулки

Тук няма универсална дата – сезонът зависи от вида, географското положение, надморската височина и времето.

За добре проучената европейска Lampyris noctiluca британските наблюдения показват активност на възрастните приблизително между май и септември, като пикът обикновено е през юни и юли. Ларвите могат да бъдат активни през по-голяма част от годината – приблизително от пролетта до есента. Тези срокове не трябва механично да се пренасят върху България. По-топлият климат и наличието на други видове означават, че периодът може да се различава. Най-добрият ориентир е началото на топлата част на годината и периодът около края на пролетта и началото на лятото, но конкретният момент зависи от вида и местните условия.

Има значение и часът. Светулките, които използват биолуминесценцията за ухажване, реагират на нивото на околната светлина. При Lampyris noctiluca например женските започват да подават брачните си светлинни сигнали, когато естествената осветеност спадне достатъчно. Това прави времето след здрач особено важно.

Ако искате да ги видите, търсете не най-ярката алея в парка, а обратното – тихо, тъмно място с растителност и минимално изкуствено осветление.

Светулките на България

Българската история се оказва по-богата, отколкото изглежда на пръв поглед.

Научна публикация от 2021 г. посочва, че дотогава от страната са известни пет вида светулки – Lampyris noctiluca, Lampyris zenkeri, Lamprohiza splendidula, Lampyroidea dispar и вид, тогава посочван като Luciola lusitanica. Изследователите съобщават и първото откриване в България на Phosphaenus hemipterus, намерен в Сърнена Средна гора.

Това означава, че според тази публикация българската фауна вече включва поне шест установени вида от семейството. Таксономията обаче продължава да се променя: нови европейски изследвания преразглеждат част от видовете и определенията в рода *Luciola*, включително материали от България.

Откриването на Phosphaenus hemipterus е особено интересно. За разлика от класическия образ на летящата светеща точка, и двата пола при този вид са нелетящи, възрастните са активни през деня и светят слабо, а данните сочат, че при намирането на партньор вероятно разчитат предимно на феромони. Ларвите пък са нощни и се хранят основно със земни червеи.

Това е и прекрасен пример защо „светулка“ не означава непременно малко насекомо, което лети и мига в тъмното.

Проучване на Lampyris noctiluca в Югоизточна Англия например установява среден спад на броя на светещите женски в наблюдаваните места от около 3,5% годишно за изследвания период. Това е регионален резултат и не може да бъде пренасян директно върху България, но показва защо дългосрочното наблюдение е толкова важно.

На глобално ниво учените вече определят няколко основни групи заплахи: унищожаване и деградация на местообитанията, изкуствена светлина през нощта, прекомерна употреба на широкоспектърни инсектициди, натиск от туризма и последици от климатичните промени като суши и покачване на морското равнище при някои крайбрежни видове.

Когато нашата светлина заглушава тяхната

За нас лампата пред къщата означава сигурност и удобство. За светулката може да означава, че любовното ѝ послание вече не се вижда.

В продължение на милиони години тези насекоми са развивали светлинната си комуникация в естествен мрак. После човекът постепенно осветява нощта – улици, паркинги, фасади, рекламни табели, дворове, паркове, магистрали.

За животно, което трябва да различи кратък светлинен сигнал сред тъмнината, фонът вече е променен. Експериментите показват колко сериозен може да бъде ефектът. При изследване на северноамерикански светулки от рода Photinus 28 от 29 привлечени мъжки избират изкуствения „женски“ сигнал, поставен на тъмно, вместо идентичния сигнал под изкуствено осветление. При лабораторни експерименти с друг вид силното изкуствено осветление може да възпрепятства чифтосването.

Ефектът не е еднакъв при всички светулки. Някои видове са активни още по здрач и естествено са приспособени към по-високи нива на околна светлина. Нощните видове обаче могат да бъдат особено чувствителни.

Парадоксът е болезнено красив. Светулката продължава да изпраща своето послание. Само че ние сме направили фона прекалено светъл, за да бъде то видяно.

Невидимата заплаха в тревата

Другият проблем е химически. Ларвите прекарват месеци или години в почвата, сред листата, във влажни зони или във водна среда според вида. Там те ловуват други безгръбначни.

Затова широкоспектърните инсектициди могат да създадат двоен проблем – да въздействат върху самите светулки и да намаляват организмите, с които техните ларви се хранят. Научните обзори посочват прекомерната употреба на подобни препарати сред важните глобални заплахи за определени видове.

Премахването на растителността, пресушаването на влажни терени и промяната на водния режим могат да бъдат също толкова сериозни. Защото светулката не се нуждае само от една тъмна нощ. Тя се нуждае от място, на което да изживее целия си живот.

От лятната поляна до медицинската лаборатория

Историята на светулките не остава само в гората. Механизмът, който им позволява да светят, се превръща в един от полезните инструменти на съвременната биология.

Луциферазата и луциферинът могат да бъдат използвани като система за създаване на измерим светлинен сигнал. Това позволява на изследователите да превръщат определени невидими биологични процеси в нещо, което може да бъде регистрирано и количествено измерено. Луциферазните системи намират широко приложение като „репортери“ в молекулярната и клетъчната биология.

С други думи, светлината, която някога сме преследвали в тревата, днес помага на учените да надникват в процеси, протичащи вътре в клетките.

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Можем ли да ги върнем в градините си?

При много екологични проблеми решенията изискват огромни инвестиции и десетилетия работа.

При светулките поне част от помощта може да започне много по-просто.

Да не осветяваме всяко кътче през цялата нощ. Да насочваме външните лампи надолу, вместо към растителността и небето. Да оставяме тъмни пространства. Да запазваме влажните участъци. Да ограничаваме ненужните пестициди. Да оставяме част от листната постилка и растителността. Да не превръщаме всяка поляна в идеално окосен зелен килим.

Има нещо необичайно обнадеждаващо в борбата със светлинното замърсяване. За разлика от замърсената почва или изчезналата гора, част от излишната светлина може да изчезне за една секунда. С натискането на ключ.

Последните светлини на лятото

Светулките предизвикват особено чувство. Те са малки. Не летят над планините и рядко се превръщат в символ на величието на дивата природа. Живеят ниско долу – в тревата, под листата, край влажните места.

И светят само за кратко. За нас това е красиво зрелище. За тях е въпрос на продължение на живота. Някъде над тревата мъжкият изпраща своя сигнал в тъмното. Някъде друга светулка трябва да го види и да отговори.

Този разговор се е водил много преди по Земята да има електрически лампи, автомобили, градове и светещи екрани. И може би най-странното е, че за да го запазим, понякога не трябва да правим нищо сложно. Трябва просто да оставим малко трева. Малко влага. Малко дива природа. И малко истинска нощ.

За да може следващото дете, което излезе навън в топла лятна вечер, да види в тъмното една зелена точица. После още една. И да разбере, без някой да му обяснява, защо поколения преди него са вярвали, че светулките приличат на малки звезди, слезли на Земята.

Редактор: Цветина Петкова