Австралийски учени откриха нов вид пчели с рога и му дадоха подходящо име - Луцифер. Пълното име на новия вид е Megachile lucifer. Учените ги открили, докато изследвали рядък вид цветя в региона Голдфилдс, в западната част на Австралия, на около 470 км източно от Пърт.

Много добре различимите рога имат само женските екземпляри от този вид. С тяхна помощ те могат да се защитават от врагове или да събират прашец, нектар и строителни материали за гнездата си - например смола.

Ръководителката на екипа, открил новия вид пчели, д-р Кит Прендергаст, споделя, че по това време е гледала сериала „Луцифер“ в Netflix. Според д-р Прендергаст това е първото попълнение в този род пчели от 20 години насам.

„Когато съставях описанието на този нов вид, гледах „Луцифер“ в Netflix. Името пасна идеално. Аз съм голяма фенка на сериала, така че не се наложи да мисля много“, обяснява тя.

Д-р Прендергаст влага и допълнително значение в името. „Луцифер“ в превод от латински означава „светоносен“, а според нея това символизира необходимостта да се хвърли светлина върху значението на опазването на местните видове пчели и изследването на механизмите на опрашване на редките растения.

В доклада за откритието, публикуван в списанието Journal of Hymenoptera Research, учените призовават районът, където обитават тези пчели и растат редките цветя, да бъде обявен за резерват.

„И новият вид пчели, и изчезващият вид цветя са открити на малка територия, поради което и двата вида могат да бъдат застрашени едновременно - както от човешка намеса в местообитанията им, така и от други фактори, включително климатичните промени“, казва д-р Прендергаст.

Тя отбелязва, че много рудодобивни компании, когато оценяват въздействието на дейността си върху околната среда, не отчитат влиянието върху пчелите.

„Затова можем да загубим още неописани видове, включително и такива, които играят ключова роля в поддържането на изчезващи видове растения и екосистеми“, обяснява Прендергаст и добавя: „Без знания за това какви диви пчели съществуват и от какви растения зависят, рискуваме да загубим и едните, и другите - още преди да разберем за тяхното съществуване“.

Редактор: Мария Барабашка