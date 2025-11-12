На филия, в марината или разтворен в топъл чай за лечение на гърлото - медът никога не ни омръзва.

Доказателството е, че всеки има бурканче вкъщи. Проблемът е, че когато го отворим отново след години, веднага възниква въпросът: дали този беден, изсъхнал мед все още е годен за консумация?

Вече знаем, че медът е почти супергерой сред хранителните продукти. Богат на антиоксиданти, минерали и витамини, той укрепва естествените защитни сили на организма и има антисептични и антибактериални свойства.

Истина е, че медът всъщност не се разваля никога.

Всичко е свързано с неговия уникален състав. Когато пчелите носят прашец в кошера си, те поставят нектара в питите и го изсушават търпеливо, като махат с крилца, намалявайки съдържанието на вода от около 70% до само 17-20%. Този процес създава среда, в която бактериите не могат да оцелеят.

И това не е всичко. Освен че е с много ниско водно съдържание, медът е и много богат на захари, които изсмукват водата от клетките на микроорганизмите, пречейки им да се развиват. Добавете към това киселинния pH и факта, че медът е естествен антисептик, и получавате перфектната комбинация за унищожаване на бактерии и гъбички.

При правилно съхранение, вашият буркан мед ще остане годен за консумация за неопределено време.

Например, при отварянето на гробницата на Тутанхамон археолозите са открили не само мумии, но и буркани мед на повече от 3000 години. Анекдотът далеч не е единичен случай. В Грузия са открити буркани с мед, датиращи от преди повече от 5000 години - също непокътнати. Времето минава, медът си остава.

Някои сортове мед, по-богати на глюкоза, имат неприятната тенденция да кристализират, да се втвърдяват. Въпреки това, той остава напълно годен за консумация. Малко загряване на водна баня (на слаб огън) или дори в микровълновата и той ще възвърне течната си и мека текстура, без да се промени вкусът му.

В много редки случаи медът може все пак да се развали, с видими признаци на мухъл или необичайна, прекалено течна консистенция. Тогава е ясно, че нещо не е наред. И най-вече, че съхранението му е било небрежно.

За да съхраните меда си през годините, снабдете се с херметичен стъклен буркан, а не с метален съд, затваряйте буркана внимателно след всяка употреба, избягвайте да вкарвате вода в него (например с влажна лъжица) и го съхранявайте на стайна температура. Извън хладилника, но и далеч от прекомерна топлина и пряка слънчева светлина. С една дума, сложете го в стария добър шкаф, където ще прекара спокойни дни.

