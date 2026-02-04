Учени са открили микроорганизми, способни да произвеждат енергия дори в пълна тъмнина, като използват светлина, невидима за човешкото око. Неочакваното откритие разширява представите за това къде и при какви условия може да съществува живот във Вселената, пише БТА.

Микроорганизмите са намерени в Националния парк „Пещерите Карлсбад“ в южния американски щат Ню Мексико - мрежа от дълбоки и напълно тъмни пещери. Изследването е проведено от биоложката Хейзъл Бартън от Университета на Алабама и микробиолога Ларс Бехренд от Университета в Упсала, Швеция.

Става дума за цианобактерии - микроорганизми, известни с това, че извършват фотосинтеза с помощта на слънчевата светлина. Учените обаче установили, че в пълния мрак на пещерите тези бактерии използват специален вид хлорофил, който улавя инфрачервена светлина. Така те успяват да произвеждат енергия без пряка видима светлина – процес, смятан досега за невъзможен.

Най-голяма концентрация на микроорганизмите е открита в най-дълбоките части на пещерите. Според изследователите те може да са съществували там от около 49 милиона години, което ги прави едни от най-древните известни обитатели на подобна среда.

Инфрачервената светлина, използвана от микроорганизмите, е сходна с тази, която излъчват червените джуджета - най-разпространеният тип звезди в Млечния път. Това означава, че животът на екзопланети около такива звезди може да е възможен, дори при слаба или „невидима“ светлина.

Учените отбелязват, че резултатите потвърждават и по-ранни наблюдения на подобни бактерии в сенчести среди като националния парк „Йелоустоун“ и австралийски крайбрежни скали. Всичко това подсказва, че животът е много по-адаптивен, отколкото се е смятало досега, и може да процъфтява дори там, където условията изглеждат напълно негостоприемни.

Редактор: Ралица Атанасова