Naegleria fowleri е сред най-опасните микроорганизми на света. Наричат го „мозъкоядна амеба“, тъй като при почти 100% от засегнатите пациенти заразяването с амебата може да има фатален изход.

Наскоро обаче „мозъкоядната амеба“ е била открита в пречистената питейна вода, доставяна в два града в Австралия. Наличието на смъртоносния микроорганизъм е установено след редица тестове на питейната вода на градовете Чарлвил и Аугатела, щата Куинсланд.

Местния общински съвет издаде и предупреждение за опасността над общественото здраве.

„В градските водоизточници наскоро е открит Naegleria fowleri, рядък, но потенциално опасен организъм. Наличието му е установено след реализиране на проект за качеството на водата, поръчан от здравните власти на Куинсланд и проведен от университет в Куинсланд“, посочват властите в съобщението.

Австралия е позната в света като дом на някои от най-опасните видове на планетата, сред които гигантски паяци, прилепи с колосални размери, както и крокодили и бели акули – хищници от върха на хранителната верига.

Въпреки това смъртността след среща с някое от тези създания остава сравнително по-ниска. Сблъсъкът с морски крокодил (Crocodylus porosus) е довела до фатални инциденти в около 63% от случаите, докато около 24% от нападенията от акули между 2020 и 2022 г. са били смъртоносни.

Така срещата със змии, паяци, соленоводни крокодили или акули все пак остава с по-нисък риск, отколкото поемането на N. Fowleri в организма.

Този микроорганизъм преминава през носната кухина и пробива костната крибриформна пластина, която разделя носа и мозъка, за да достигне до обонятелния булб. Това е пряк път към мозъка. Там преминава в режим на трофозоит (формата, в която се храни) и започва да разгражда клетките.

Неслучайно се нарича „амеба, която се храни от мозъка“. Веднъж попаднала в организма, N. fowleri се обвива около невроните и глиалните клетки и ги усвоява, като освобождава ензими, които разтварят клетъчните мембрани и връзките между клетките.

Това предизвиква оксидативен стрес и клетъчна лиза (експлозия на клетките), както и екстремна възпалителна реакция от имунните клетки.

Тази инфекция, известна като първичен амебен менингоенцефалит (ПAM), причинява тежко възпаление и увреждане на тъканите, тъй като мозъкът се наводнява с бели кръвни клетки и цитокини. Това бързо води до тежък менингит, енцефалит и оток – подуване на мозъка – което причинява кома и обикновено носителят на инфекцията губи живота си в рамките на между седем и десет дни.

Изследвания на тъкани, взети от заразените пациенти показват, че мозъчната тъкан не е само увредена, а напълно унищожена.

Ситуацията в Австралия не е ендемична. В САЩ Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са докладвали 167 известни случая на ПAM между 1962 и 2024 г.

Според CDC 97% от случаите с тази рядка, но смъртоносна инфекция, са фатални.

Този микроорганизъм се намира в питейната вода изключително рядко. Дом на този организъм най-често са басейните с топла, необработена или застояла сладка вода и почва. Повечето случаи на инфекцията са резултат от дейности като плуване и гмуркане в нерегулирани басейни.

N. fowleri не може да оцелее в солена вода, нито може да зарази някого чрез пиене или пране на дрехи в заразена вода.

„Рискът за обществото е минимален, стига хората да не позволяват на водата да влезе в носа им, когато се къпят или си мият лицето“, заяви говорител на здравните власти в Куинсланд.

Миналата седмица жител на Мисури беше приет в интензивно отделение, след като се заразил по време на водни ски. Месец по-рано 12-годишно момче се зарази и почина, след като плувало в езеро по време на почивка в Южна Каролина.

Признаците на инфекция се появяват бързо и са трудно да бъдат пропуснати: висока температура, силно главоболие, объркване, умора, гадене и повръщане, халюцинации, промяна в обонянието и вкуса, и дори гърчове – които започват ден след като амебата е проникнала в носната кухина. Учените все още не са открили причината инфекцията да се разпространява и в районите с висока експозиция.

Лечение на заболелите е възможно чрез противогъбичното амфотерицин В, заедно с други лекарства и интервенции като хипотермия и стероиди. Микроорганизмът обаче достига мозъка на гостоприемника с изключително бързи темпове.

Предстои да се установи как N. fowleri е проникнал в пречистената вода на австралийските градове, като в момента тече и разследване. Официалните здравни препоръки се ограничават до пазене на лицето и дихателните пътища от замърсената вода.

„Не позволявайте вода да попадне в носа ви, когато се къпете или си миете лицето“, продължава изявлението на местните власти, добавяйки списък с превантивни мерки.

„Наблюдавайте децата, когато се къпят и си мият лицето, за да не попадне вода в носа им; не позволявайте на децата да си играят без надзор с маркучи или пръскачки и ги научете да не пръскат вода в носа си“, са само част от препоръките.

И макар случаите на инфекцията да са редки, рискът не е напълно ограничен: поради затоплянето на водите в резултат на климатичните промени се очаква амебата да започне да се разпространява и извън сезона и високите температури.

Скорошно проучване установи, че от около 400 случая, идентифицирани към момента – най-много в САЩ, след това в Пакистан, Мексико, Индия и Австралия – 92% са с фатален изход.

През април учени публикуваха ново проучване, което дава нова информация за N. fowleri в списанието Journal of Infection and Public Health.

Редактор: Цветисиана Костова