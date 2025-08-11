Климатикът често изглежда като истинско спасение в горещите летни дни. Той поддържа температурата в помещенията комфортна, регулира влажността и ни позволява да издържаме дори най-свирепата жега.

Но за някои хора климатикът е нещо, което избягват на всяка цена – страхувайки се, че може да ги разболее. На пръв поглед това може да звучи преувеличено, но според мнението на микробиолози този страх не е напълно неоснователен.

Ако климатичната система не работи правилно или не се поддържа редовно, тя може да се превърне в среда за развитие на опасни микроби. Това я прави потенциален източник на въздушно-преносими инфекции – от обикновена настинка до пневмония.

►„Болният“ климатик и синдромът на болната сграда

Терминът „синдром на болната сграда“ описва съвкупност от симптоми, които се появяват при продължително пребиваване в климатизирани помещения. Сред тях са главоболие, световъртеж, запушен или течащ нос, упорита кашлица, дразнене на кожата, проблеми с концентрацията и постоянна умора.

Най-често се наблюдава при хора, работещи в офис среди, но не е изключен и при пациенти или служители в болници, където климатикът работи денонощно. Обикновено симптомите отшумяват, след като човек напусне сградата.

Изследване от 2023 г. в Индия сравнява 200 здрави възрастни, работещи по 6–8 часа дневно в климатизирани офиси, с 200 души, които не са използвали климатик на работа.

Резултатите: групата с климатик съобщава за по-чести симптоми на синдрома на болната сграда, включително повишена алергичност. Освен това, клиничните изследвания показват по-лоша белодробна функция и по-чести отсъствия от работа при хората, изложени на климатизирана среда.

►Какво причинява синдрома?

Причините се крият най-често в неизправни или лошо поддържани климатици. Те могат да отделят във въздуха алергени, вредни химикали и микроорганизми, които в противен случай системата би трябвало да филтрира.

►Легионерска болест: Бактериите в климатика могат да са смъртоносни

Legionella pneumophila е бактерията, причиняваща т.нар. легионерска болест – опасна белодробна инфекция, която се предава чрез вдишване на замърсени водни капчици. Бактерията се развива във влажни среди.

Заразяването често става в обществени сгради – хотели, болници, офиси – при замърсена водоснабдителна система. Симптомите наподобяват пневмония: кашлица, недостиг на въздух, гръдна болка, висока температура и общо неразположение. Инкубационният период е между 2 и 14 дни.

Заболяването може да бъде животозастрашаващо и изисква болнично лечение, като възстановяването отнема седмици.

►Гъбични и вирусни инфекции от климатични системи

Съчетанието от прах и влага в климатика създава идеална среда за развитие на гъбички и вируси. Проучвания от болнични среди показват, че Aspergillus, Penicillium, Cladosporium и Rhizopus са чести „обитатели“ на климатичните системи.

Тези гъбички могат да причинят сериозни инфекции при хора с отслабена имунна система. Например, Aspergillus може да доведе до пневмония, абсцеси в белите дробове, мозъка, черния дроб, бъбреците и дори кожата.

Симптомите са предимно дихателни: упорита кашлица, хрипове, температура, недостиг на въздух, умора и загуба на тегло.

►Вируси, предавани по въздуха чрез климатика

Случай в китайска детска градина разкрива, че деца се заразяват с норовирус, предаден чрез въздуха от климатик, монтиран в тоалетната на класа. В резултат 20 деца получават стомашен вирус. Макар обикновено норовирусът да се разпространява чрез контакт с болен или заразени повърхности, в този случай се потвърждава въздушно предаване – нещо рядко, но възможно.

Има и други документирани случаи на подобно разпространение.

►Климатикът – заплаха или защита?

Въпреки всичко, добре поддържаните климатични системи могат да бъдат съюзник срещу вируси, включително COVID-19. Изследвания показват, че редовната профилактика и дезинфекция на системите намалява концентрацията на патогени във въздуха.

Но има и още една причина, поради която климатикът може да повиши риска от инфекция – намалената влажност на въздуха в затворени помещения. Продължителното пребиваване в сух въздух изсушава лигавиците в носа и гърлото, което отслабва естествената защита на организма срещу патогени и улеснява навлизането на бактерии и гъбички в тъканите.

►Как да се предпазим?

Климатикът трябва да е наш помощник, а не заплаха. За това е важно:

•Редовна поддръжка – почиствайте и подменяйте филтрите;

•Профилактика на системите – поне веднъж годишно;

•Контрол на влажността – избягвайте прекалено сух въздух;

•Проветрявайте помещенията, когато е възможно.

