Робърт Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2026 г. за „микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация“. Това съобщиха от Кралската шведска академия на науките.

Престижното отличие, чието официално наименование е „Награда на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел“, е последната Нобелова награда, която се присъжда тази година.

Нобеловите награди с рекорден фонд, лауреатите ще получат по 12 млн. шведски крони

Паричната стойност на Нобеловата награда тази година е 12 милиона шведски крони, или около 1,2 милиона долара. Сумата се разпределя според броя на лауреатите или се предоставя на отличената организация.

Тази година Нобеловите награди започнаха с отличието за физиология или медицина . То беше присъдено на трима учени за разработването на инструмент, който използва светлина, за да помогне при изследването на начина, по който функционира мозъкът.

Нобеловата награда за физика беше връчена за научни усилия, свързани с изследването на рядка група неутрино.

Хенри Б. Каган и Кенсо Соай спечелиха Нобеловата награда за химия за откритията си в областта на нелинейните ефекти и автокатализата при асиметричния органичен синтез.

Наградата за литература беше обявена в четвъртък и отиде при канадската писателка и поетеса Ан Карсън. Тя е сред най-влиятелните и самобитни гласове в съвременната англоезична литература, известна със своя новаторски подход, който смесва поезията с есеистиката, класическите старогръцки митове и съвременната култура. Сред обсъжданите имена бе и това на Георги Господинов, чието творчество получи широко международно признание.

В петък Нобеловата награда за мир бе връчена на Наванетем „Нави“ Пилай. Норвежкият нобелов комитет обяви отличието в Осло, като подчерта изключителния принос на лауреата за укрепването на международното право и неуморната ѝ борба срещу престъпленията против човечеството.

Редактор: Никола Тунев