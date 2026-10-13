Две катастрофи затрудняват движението на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Единият инцидент станал часа на 27-ия километър от скоростния път. Има загинал, петима са пострадалите, като двама души са транспортирани в болница. Катастрофирали са три леки автомобила.

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Сигналът за катастрофата е подаден към 14: 30 часа. В този момент служител на фирма за пътна поддръжка е помагал за обезопасяването на автомобил, пострадал при леко пътнотранспортно произшествие. По все още неизяснени причини мъжът е ударен от автомобил, движещ се по магистралата, следствие на което е загинал на място. Това потвърдиха за NOVA от ОД на МВР - София област.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

В първата лека кола се удрят още две. Избухва пожар, който обхваща и трите автомобила, като по първоначални данни има петима пострадали. Двама са откарани за преглед в столични болници.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Направените на място тестове за алкохол и наркотици са отрицателни. Взети са и кръвни проби. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да уточни причините и механизма на инцидента. Към момента движението в посока София все още е ограничено

Временно движението и при километър 49 също се осъществява в активната и аварийната ленти поради пътнотранспортно произшествие. Движението е ограничено в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Редактор: Станимира Шикова