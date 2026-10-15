„Няма промяна в позицията на „Прогресивна България“ относно изпращането на български войници на фронта в Украйна". Това заяви депутатът Здравко Марков в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Той определи атаките срещу търговски кораби в Черно море като недопустими и посочи, че според логиката на премиера Румен Радев нападенията може да са извършени с руски дронове.

Марков подчерта, че конфликтът вече излиза извън територията на Украйна и засяга търговските коридори в Черно море. „Подобни атаки не може да бъдат подкрепени, а за установяването на извършителя са необходими подробни анализи", каза той.

„Челси 3“ ще бъде буксиран до Бургас за оглед след атаките в Черно море

Депутатът посочи, че корабът „Челси 3“ се буксира към пристанището в Бургас, където ще бъдат извършени детайлни изследвания на корпуса и машинното отделение. Целта е да се установи категорично откъде е дошла атаката и какви средства са използвани.

На въпрос дали определя Русия като агресор във войната срещу Украйна, Марков заяви: „Това, което мога да ви кажа, е, че руската страна е нарушила териториалните граници на Украйна“.

Депутатът подчерта, че основният приоритет трябва да бъде запазването на мира в Европа и предотвратяването на разрастване на конфликта извън Украйна, включително в Черно море. По думите му позицията на „Прогресивна България“ е насочена към дипломатическо решение на войната.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева