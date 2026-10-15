Зоопаркът в Сан Франциско приветства най-новите си питомци - две шестмесечни капибари. Животните са братче и сестриче и са първите от вида си в зоологическата градина от близо десет години.

Най-големите гризачи в света пристигнаха от зоопарка в Сакраменто по програма за опазване на видовете на Асоциацията на зоопарковете и аквариумите. Те се приспособяват към новия си дом - местообитанието „Пуенте ал Сур“, в което съжителстват с гигантски мравояд и няколко костенурки.

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„Наистина сме щастливи, че вече са при нас. Минаха години, откакто за последно имахме капибари. Всички обичат капибарите“, заяви гледачът им Меган Брубейкър.

Капибарите произхождат от Централна и Южна Америка и са известни с любовта си към водата. От зоопарка съобщиха, че малките животни са прекарали няколко дни в адаптация към новата среда, преди да бъдат показани на посетителите. Още в първите дни двете капибари са проявили различни черти на характера си.

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„Нашата женска е доста самоуверена“, разказа Брубейкър. И допълва: „Мъжкият, от друга страна, е малко по-срамежлив. Той не бърза и предпочита да действа със собствено темпо“.

Редактор: Станимира Шикова