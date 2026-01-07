Кадър/Видео:"Ройтерс"
Това се случва в началото на всяка година
В началото на всяка нова година служителите на зоопарка в Лондон броят своите питомци. И тази година в зоологическата градина, която е дом на над 8000 екземпляра от 300 различни вида - не изневериха на традицията. Хумболтови пингвини, ръмжащи азиатски лъвове и капибари бяха сред първите животни, които бяха събрани и преброени.
„Гледачите ни започнаха преброяването в ранна утрин и ще работят часове наред, за да се уверят, че всичките ни питомци са налични. Разбира се има животни, които се броят по-лесно. Например само две капибари се наслаждават на отоплената си клетка в зоопарка. Но има и по-големи предизвикателства - като преброяването на 75 хумболтови пингвина“, обясни Дан Симъндс, който е ръководител на екипа по преброяването.
В Англия пускат на свобода няколко редки лешникови сънливци (ВИДЕО)
През лятото на 2025 г. зоопаркът се сдоби двойка капибари - Киви и Гизмо. Във вторник те трябваше да бъдат примамени с лакомства, за да излязат от отопления си подслон, за да бъдат преброени, тъй като температурите в Лондон паднаха до минус 4 градуса.
Гледачите имат за задача да преброят и буболечките, които се отглеждат в зоопарка, което означава, че „инвентаризацията” може да отнеме седмица, за да бъде напълно завършена.
През 2026 г. зоопаркът в британската столица отбелязва 200-годишнината от създаването си.Редактор: Станимира Шикова
