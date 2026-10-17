Военни конвои за защита на търговските кораби в Черно море по подобие на мисията в Червено море са необходими за гарантиране на сигурността на корабоплаването. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Андрей Новаков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му европейските държави могат да организират ескорт на търговските кораби през безопасни морски коридори.

„Абсолютно същото нещо трябва да се случи тук, защото това нещо засяга пряко България“, подчерта Новаков.

Той даде за пример европейската военноморска мисия „Аспидес“ в Червено море, в която участват кораби от няколко държави, включително Гърция. Те ескортират търговски плавателни съдове през определени морски коридори и ги защитават от нападения.

Евродепутатът предупреди, че ако опасността за морския транспорт нарасне, застрахователните компании могат да спрат да застраховат корабите или да повишат значително цените на полиците. Това би затруднило превоза на стоки и би увеличило разходите за доставки.

„Като спрат да застраховат корабите, те ще спрат да плават. Или ще плават на безумно високи цени“, обясни той.

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По думите му подобно развитие може да доведе до поскъпване на широк кръг стоки, сред които пшеница, царевица, петрол и продукти, доставяни чрез международната търговия.

Той заяви, че е очаквал по-бързи и по-смели действия от страна на правителството за защита на страната. Според него България трябва да потърси по-активна подкрепа от европейските институции и съюзниците си. Новаков смята, че страната е трябвало да поиска консултации по член 4 на НАТО.

„Никой в тази ситуация не може да се справи сам. Излишна проява на геройство е да кажеш: „Никой не ни трябва, няма нужда, няма проблем“, заяви той.

Евродепутатът коментира и общия апел на няколко бивши министър-председатели на България срещу руската заплаха. Той определи съвместната им позиция като нормален и необходим знак за единство в настоящата ситуация.

Целия разговор гледайте във видеото.