Камион, движещ се с висока скорост, се вряза в тълпа по време на индуистки празник в Индия и причини смъртта на 13 души, съобщиха официални лица в неделя. Президентът Друпади Мурму определи случилото се като „сърцераздирателно“.

По предварителна информация тежко натовареният камион станал неуправляем и връхлетял върху вярващи, събрали се пред храм в град Гуалиор, в централния щат Мадхя Прадеш.

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„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на опечалените семейства и се моля за бързото възстановяване на ранените“, написа Мурму в социалните мрежи.

At least 13 persons were killed and nearly 40 others suffered injuries when a truck crashed into several devotees waiting near Sheetla Mata temple in Madhya Pradesh's Gwalior city in the wee hours of Sunday, police said. #Gwalior #MadhyaPradesh #BreakingNews #Accident https://t.co/VkebMi35Sb — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) October 18, 2026

Според данни на Министерството на пътищата в Индия, чието население е 1,4 милиарда души, през 2025 г. са регистрирани над 183 000 смъртни случая при пътнотранспортни произшествия. Официалните данни сочат, че много от тези инциденти се дължат на увредена пътна инфраструктура, лошо поддържани превозни средства и преуморени шофьори.

Редактор: Мария Барабашка