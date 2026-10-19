Нападения срещу земеделци, потрошени къщи и опожарени автомобили. Напрежението в окупирания Западен бряг продължава да расте. Израелски заселници нахлуха в маслинови насаждения, а палестинците обвиниха армията, че не ги защитава.

Насилието засегна и журналисти. В петък американската фотожурналистка Хайди Ливайн от „Вашингтон пост" беше жестоко пребита от маскирани заселници, докато отразявала събирането на маслини край Рамала. Тя беше настанена в болница и претърпя операция.

Случаят е само един от многото примери за заплахи и нападения срещу журналисти в региона. Израелската полиция съобщи за 10 арестувани.

Редактор: Дарина Методиева