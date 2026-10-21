Снимка: БГНЕС
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Хиляди ученици, студенти, преподаватели и родители протестираха в Гърция (СНИМКИ)
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Протестите в Гърция продължават и днес
Протестите в Гърция продължават и днес. Хиляди ученици, студенти и учители излязоха по улиците на 50 града, за да настояват за по-голямо държавно финансиране на образованието, по-добра материална база и по-малко препълнени класни стаи.
10 хиляди души са се включили в мирния протест в Атина и са изразили солидарност с нарастващите протести във Франция и други части на Европа, породени от рязкото покачване на разходите за живот.
Хиляди ученици, студенти, преподаватели и родители протестираха в Гърция (СНИМКИ)
Дейностите на държавните училища и болници беше нарушена, тъй като част от началните учители и лекарите излязоха на протест заради ниските заплати и недостига на персонал.
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