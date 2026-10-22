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Вашингтон нареди на част от американските дипломати и семействата им да напуснат страната
Двама души загинаха при опит за удар с дрон срещу петролно находище в Саудитска Арабия. Противовъздушната отбрана е прехванала летателния апарат, но при падането на отломките са загинали двама души, а други двама са били ранени, съобщиха саудитските власти.
Саудитска Арабия е унищожила дрон на хутите южно от свещения град
Заради зачестилите нападения на йеменските хути Вашингтон нареди на част от американските дипломати и семействата им да напуснат страната. Подготвя се изтегляне на семейства на дипломатически служители и от други държави в Персийския залив.
Трима загинали и 36 ранени при атаки срещу летища в Саудитска Арабия
Междувременно нов удар срещу летището в Дамам, отне още един човешки живот, има и ранени. Американското посолство в Рияд предупреди за опасност от нови атаки.
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