Двама души загинаха при опит за удар с дрон срещу петролно находище в Саудитска Арабия. Противовъздушната отбрана е прехванала летателния апарат, но при падането на отломките са загинали двама души, а други двама са били ранени, съобщиха саудитските власти.

Саудитска Арабия е унищожила дрон на хутите южно от свещения град



Заради зачестилите нападения на йеменските хути Вашингтон нареди на част от американските дипломати и семействата им да напуснат страната. Подготвя се изтегляне на семейства на дипломатически служители и от други държави в Персийския залив.

Трима загинали и 36 ранени при атаки срещу летища в Саудитска Арабия



Междувременно нов удар срещу летището в Дамам, отне още един човешки живот, има и ранени. Американското посолство в Рияд предупреди за опасност от нови атаки.

Редактор: Станимира Шикова