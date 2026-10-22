Пиар акция - като такива депутатът от „Възраждане“ Петър Петров определи арестите на кметове в дните преди президентските избори. В ефира на "Денят на живо с Наделина Анева" той коментира още възможността за отиване на балотаж на президентската двойка, издигната от формацията му, евентуални протести след вота, отношенията на партията с „Алтернатива за Германия“ и необходимостта от промени в Изборния кодекс.

Петров изрази съмнение, че действията срещу кметове в последните дни преди вота ще доведат до реални резултати. Според него моментът, в който се предприемат, поражда въпроси за политическите им цели. „На първо място, нека да нямаме съмнение, че това са просто пиар акции точно няколко дни преди изборите. Тогава, когато тези, които очакват да спечелят изборите, виждат, че може би нагласите не са толкова добронамерени и българскоположни към тях и непредвидни са гласите на избирателите. И това се прави обикновено в такива моменти, точно два-три дни преди изборите, за да се засили доверието към този, който се очаква, че ще спечели изборите“.

Костадин Костадинов: Ще бъдем на втори тур на изборите за президент

Той посочи, че според него случващото се обслужва интересите на „Прогресивна България“, която е заявила подкрепа за кандидатпрезидентската двойка Йотова - Вълчев. Въпреки това, Петров заяви, че "Възраждане" има реален шанс да отиде на балотаж „на принципа „двама се карат, третият печели“. „Вярвам и се надявам, че чрез работата и на нашите кандидати, Костадинов и Волгин, и тази на партийните структури, пък и с действията, които ние правим през последните шест месеца, ще получим ударен тласък в края на предизборната кампания“, каза той.

Петров коментира и подкрепата от германската партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) за кандидата на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Той определи двете формации като политически съюзници и заяви: „Ние отдавна работим заедно с „Алтернатива за Германия“. Отдавна сме съюзници в Европейския парламент. Нормално е те да ни подкрепят, така както ние ги подкрепяхме преди два месеца, когато бяха изборите в двете немски провинции. Според мен доста такива родолюбиви, суверенистични движения и партии в Европа ще успеят да наложат мнозинство“, заяви той.

В разговора беше обсъдена и възможността за нови протести в България, подобни на демонстрациите в редица европейски държави - Франция, Италия, Белгия, Албания, Испания, Гърция, Сърбия и други. „България от доста време е в една тежка икономическа криза. И дори сегашното правителство, пък и предходните, не правиха нищо и не правят в момента, за да помагат на българските граждани при техния домашен бюджет. „Възраждане“ ще участва в социални протести, заявявам го отговорно, но няма да се налага и да ги организира. Хората ще ги организират и българските граждани сами ще излязат по улиците“.

Петров уточни, че партията все още няма решение кого да подкрепи, ако Костадин Костадинов и Петър Волгин не се класират за втория тур на президентските избори. Той изрази лично мнение, че двете двойки, които според него са водещи в надпреварата, имат сходни идеологически и външнополитически позиции и зави, че "не вижда смисъл да се гласува за някой от тях двамата на балотаж“.

Депутатът посочи ограничаването на броя на избирателните секции в държавите извън Европейския съюз като пример за промяна, предприета заради проблемите с гласуването в Турция. „За съжаление, „Възраждане“ бяхме потърпевши, макар че с добри намерения ограничихме секциите в държавите извън Европейския съюз. Не само Изборният кодекс, и Наказателният кодекс трябва да се промени, защото първо, не обхващат всички случаи на манипулация на изборите. Най-доброто лечение срещу изборните манипулации е масовата избирателна активност, по-голямата избирателна активност, масовото гласуване. Това е цярът, който можем да предложим на българските граждани, защото когато повече хора гласуват, спада тежестта на броя на купените и продадените гласове“.

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Редактор: Георги Иванов