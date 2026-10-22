„Съгласна съм с тезата на Румен Радев, че не е време за аматьори и за политици, които нямат достатъчно опит. Правителството си върши работата.“ Това заяви политологът проф. Мария Пиргова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Според нея е нормално правителството да се бори с корупцията и да получава остри реакции. „Действията на правителството по-скоро ще мобилизират гражданите, които нямат намерение повече да търпят корупцията и дерибейството на ДПС. Вярно, че Делян Пеевски се скри за известно време, сега пак се показа, но той вече не е фактор в държавата. Никоя институция не трябва да се съобразява с неговото поведение, с изборите или нещо друго“, каза политологът.

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„Румен Радев има много врагове и всички ще се стегнат зад Бойко Борисов и Делян Пеевски, за да преборят Радев, който е против тях“, коментира Пиргова.

По думите ѝ „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ се колебаят дали да не направят отново сглобка с Бойко Борисов и да борят Радев или да останат на антикорупционни позиции. От това колебание те ще загубят, според политолога.

„Сглобката се предлага от вижданията „всички срещу Радев“, защото Радев води балансирана политика с Русия и ще иска много по-силна съдебна власт, ще иска и съдебни решения след избора на нов главен прокурор“, заяви Пиргова. Тя смята, че враговете на правителството сега се обединяват срещу него, за да не се утвърди то за повече време.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова