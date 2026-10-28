Народното събрание заседава извънредно днес. То е свикано по искане на "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Основните теми ще бъдат две. Първата е изслушване на премиера Румен Радев, вътрешният министър и шефа на ДАНС заради палежа на антените "Старлинк". Втората точка на вниманието на депутатите днес са помилванията на осъдените за наркотрафик Огнян Атанасов и Динко Господинов. По този въпрос ще бъдат изслушани Иван Демерджиев, директорът на затворите Ивайло Йорданов, както и други ръководители на затвори.

Илияна Йотова е сезирала прокуратурата и е изпратила цялата преписка по помилването на Огнян Атанасов

Това е опит за второ извънредно заседание на парламента, откакто депутатите са в отпуск поради президентските избори. На 21 октомври не беше събран необходимият кворум от 121 депутати. Предстои да стане ясно дали днес заседанието ще се състои.

Редактор: Цветина Петрова