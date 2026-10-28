Сърбия повиши нивото на терористична заплаха до най-високата степен след нападение срещу служител на жандармерията, охраняващ израелското посолство в Белград. Атаката е извършена малко след полунощ, а нападателят е бил убит при ответните действия на охранителя. Това съобщи сръбският вицепремиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич.

По първоначална информация извършителят е непълнолетен младеж от град Шабац. Според властите той се приближил до охраняващия дипломатическата мисия жандармерист и с възглас „Аллах акбар“ го атакувал с два ножа, като му нанесъл наранявания по лицето, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

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Служителят на реда реагирал при самозащита и прострелял смъртоносно нападателя. След инцидента Дачич разпоредил незабавно повишаване на готовността на службите за сигурност.

U Srbiji crveni stepen sigurnosti: Policajac ubio tinejdžera ispred Ambasade Izraela u Beogradu https://t.co/K1ETUdyU2L — Vijesti.ba (@Vijesti_ba) October 28, 2026

„Разследването продължава. Тъй като терористичният акт е извършен на наша територия, като министър на вътрешните работи повиших нивото на опасност от тероризъм до най-високото възможно – червено“, заяви той.

(VIDEO) TERORISTIČKI NAPAD U BEOGRADU Mladić sa DVA NOŽA napao pripadnika Žandarmerije kod ambasade Izraela: Dačić odmah proglasio crven stepen opasnosti #vesti #hronika #teroristickinapadi #beograd #ambasadaizraela https://t.co/318PNLWpRD — Blic (@Blic_online) October 28, 2026

Dačić je nakon napada podigao nivo opasnosti od terorizma na crveni, najviši stepen https://t.co/hBsR3E8mGy via @PortalAnalitika — Portal Analitika (@PortalAnalitika) October 28, 2026

Мярката предвижда засилено полицейско присъствие и допълнителни проверки на стратегически обекти, ключова инфраструктура и обществени места, където се събират много хора.

Според сръбския вътрешен министър първоначалното разследване е установило данни за предполагаема връзка на нападателя с идеологията на терористичната организация ИДИЛ. Като основание за това Дачич посочи публикация със знамето на групировката в профила на младежа в Instagram.

Разследващите продължават да изясняват обстоятелствата около атаката и евентуалните мотиви на извършителя. Междувременно Дачич и директорът на сръбската полиция генерал Драган Василевич са посетили пострадалия жандармерист в болницата. По думите на министъра състоянието на служителя е добро и се очаква той да бъде изписан още днес.

Редактор: Цветина Петкова