724 милиона евро ще са средствата, с които ще разполага здравното министерство през 2027 г. Увеличението е със 78 милиона. Заложените капиталови разходи са малко над 28 милиона евро. Това обясни ресорният министър Катя Ивкова при представянето на приоритетите на МЗ за 2027 г.

„Проектобюджетът е ориентиран към по-сигурен достъп до лекарства, по-качествена профилактика, по-модерна спешна медицинска помощ и детска помощ, към младите кадри в системата на здравеопазването и по-достъпна диагностика и лечение”, каза Ивкова.

Във фокуса догодина ще са осигуряването на 100% от лекарствените продукти и проследяването на всяка опаковка, за да се ограничи паралелният износ. Министерството увеличава и парите за профилактика. Със 70% повече средства ще има за имунизации.

За Националната детска болница са заложени 50 милиона евро за 2027 г.

Предвидени са допълнително средства за изграждането на 19 болнични хеликоптерни площадки, както и за нови 14 линейки.

За стратегически инвестиции ще има 14 милиона евро. Част от тях ще отидат за завършването на болницата в Ямбол.

За възнагражденията на лекарите специализанти са предвидени още 30 млн. евро. Заплатата на специализант, приет по държавна поръчка, ще бъде 1900 евро, а възнагражденията на останалите ще се увеличат с 350 евро.

Грижата, която осигурява държавата за здравнонеосигурените, възлиза на тези 590 милиона евро.