Горско Калугерово се намира в област Велико Търново. Регионът е най-гъсто населеният с англоговорящи.

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„Не знам дали осъзнаваме за какъв процес става въпрос”, коментира журналистът Галя Щърбева. „Става въпрос за обезлюдени села, в които вече се чува английска реч”.

Тази седмица тя разказва историята на семейство, което оставя много успешен бижутерски бизнес в Шотландия и идва в Горско Калугерово, за да произвежда хляб.

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