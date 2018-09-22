Да оставиш бижутерския бизнес, за да правиш хляб
Горско Калугерово се намира в област Велико Търново. Регионът е най-гъсто населеният с англоговорящи.
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„Не знам дали осъзнаваме за какъв процес става въпрос”, коментира журналистът Галя Щърбева. „Става въпрос за обезлюдени села, в които вече се чува английска реч”.
Тази седмица тя разказва историята на семейство, което оставя много успешен бижутерски бизнес в Шотландия и идва в Горско Калугерово, за да произвежда хляб.
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