В Министерския съвет премиерът се среща с всички посланици. Бойко Борисов, главният прокурор Сотир Цацаров и вътрешният министър Младен Маритнов ще запознаят дипломатите с разследването на убийството на Виктория Маринова и ще поискат да спре кампанията срещу България. Премиерът се засегна заради международната реакция на „шок от случая”. За да уточни пред света какво точно се случва с разследването, той покани на среща посланиците. Около 36 души са потвърдили, че ще се срещнат с него.

Премиерът реагира остро на коментар в Twitter на лидера на ЕНП Манфред Вебер преди няколко дни. Той написа, че убийството на Виктория Маринова е третото на журналист от ЕС за година и е „силно разтревожен”. Борисов намекна, че ще преосмисли дали да го подкрепи догодина на евроизборите, когато той ще се кандидатира за председател на ЕК.

"Отнасяме се с изключително внимание към всяко разследване и сигнал. Няма такъв, който да не е даден на МВР или Прокуратурата да го разследват. С нищо не сме заслужили като държава така да бъде охулена само за няколко дни, докато всички работиха на 1000%", заяви на брифинг в Министерския съвет премиерът Бойко Борисов по повод задържането в Германия на предполагаемия извършител на убийството.

"Българи направиха така през тези няколко дни, че за България да се говори като за Малта и за Словакия, да си очернят държавата по най-брутален и гаден начин, да се радват, ако България бъде в световните новини с негативна информация и то за най-тежко престъпление - нападение на разследващ журналист", каза още премиерът.

"В рамките на три дни прочетох чудовищни неща за България и нито едно вярно. Разни сини и червени политици се скъсаха да пращат имейли и да ходят в Брюксел и в САЩ да обясняват какво се случило в България. Подобни престъпления не се случват само в България. Знам, че в Брюксел сега доста хора ме гледат. Аз умишлено не разговарях с тях през тези дни, защото очаквах, че това, което са ни учили - не само на правосъдие, разследване, действия на полицията, да не се обвинява никой до категоричното доказателство, че това е виновникът. Те ни разсипаха от туитъри", каза Борисов и заяви, че му предстои сериозен разговор в ЕНП като отиде там.

Премиерът изрази надежда занапред да не се получават и подобни експерименти с провокиране на несъществуващи престъпления, каквито имаше наскоро и призова медиите към отговорно поведение.

След брифинга в Министерски съвет Манфред Вебер отговори с нов пост в Twitter. Този път с поздравление за резултатите от разследването. Властите действали ефективно, имал им пълно доверие.

I strongly welcome the preliminary results of the inquiries into the murder of #ViktoriaMarinova. Bulgarian authorities have acted swiftly and effectively. We have full confidence in the Bulgarian authorities to find justice for the family and loved ones of #ViktoriaMarinova.