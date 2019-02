След 2 седмици от запознанство моя мъж ми каза: обичам те. Замрях и реших, че той се обърка нещо или аз не чух правилно. Обаче той го повтори. Погледнах го учудено и попитах: как можеш да обичаш някой след 2 седмици? Това е невозможно! Той каза: така го чувствам. Почувствах си виновна и казах: но аз още не те обичам, готин си, хубаво ми с теб, но за любов ми е рано. Той каза: не ти го казвам за да ми кажеш същото. Всеки има право на своите чувства. Когато дойде момент и наистина го усетих и аз го казах. Дайте си право да изживеете любовта си и уважавайте вашето време. Три години и половина сме заедно и няма ден в който сме пропуснали да кажем, че се обичаме. И с години любовта става все по-силна и връзката все по-красива. Няма ден в който вътрешно не казвам на своите родители, че ги обичам (когато се чуваме казвам и на глас)). Няма ден в който не казвам на живота и Бог, че ги обичам. Всеки ден се събуждам от щастие, че следвам мисията си и обичам екипа си, клиентите си и психотерапия. Какво е живот за мен - поток на любовта във всичките му прояви. А вие често ли казвате вътрешно и на глас обичам те?

