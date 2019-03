Кимоно с български шевици на Олимпиадата в Токио през 2020 г. Такова облече и външният министър Екатерина Захариева по време на визитата си в Япония.

Проектът „Кимоно” е по поръчка на японския олимпийски комитет. Ще бъдат изработени 196 кимона, пресъздаващи традициите, културата и природата на всяка от държавите, които ще участват в игрите. 130 вече са готови. Едно от тях е кимоното, с което ще бъде воден българският отбор на Олимпиадата. Церемония с всички кимона ще е част от откриването на игрите.

В първия ден от своето посещение в Япония вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева проведе редица срещи. Двете страни изразиха готовност да обменят експерти в различни области, да подпомогнат Западните Балкани с конкретни проекти, да задълбочат сътрудничеството си в образоването, културата, спорта и равнопоставеността на мъжете и жените.

“България няма да забрави подкрепата от страна на Япония по време на прехода, благодарение на която бяха финансирани различни проекти на стойност над 1,4 млрд. лева. Искаме да продължим нашето сътрудничество с проекти в Западните Балкани, фокусирани върху младежите и малките и средните предприятия“, каза Захариева на срещата си с Шиничи Китаока, президент на Японската агенция за международно сътрудничество.

“Вие сте успешен модел за много държави, тъй като за сравнително кратък период от получател на помощи се превърнахте в донор”, изтъкна Шиничи Китаока. Той изрази готовност Японската агенция за международно сътрудничество да продължи работа с България по различни проекти в Западните Балкани, отговарящи на Софийския дневен ред, приет от лидерите от ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

