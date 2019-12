Мъж откри стрелба в чешка болница във вторник и уби най-малко шестима души. Нападението е извършено в чакалнята на лечебно заведение в град Острава малко преди 7.00 ч. Стрелецът е избягал.

Вътрешният министър на Чехия Ян Хамачек потвърди информацията, а колегата му от здравното ведомство Адам Войтех допълни, че е потвърдена смъртта на шестима души. Четирима са убити на място, а двама са издъхнали по-късно от раните си.

От полицията разпространиха и снимки на предполагаемия нападател.

#BREAKING According to local media sources 4 people dead and 2 injured in #Ostrava hospital shooting in the #Czech Republic. police are searching for a man in a red jacket. pic.twitter.com/GoIgwxlHEl

Hospital staff hide behind police vehicles near the scene of a shooting at a hospital in Ostrava, Czech Republic, 10 December 2019. According to police, at least six people have been killed in a shooting at a hospital in Ostrava. 📷 epa-efe / @LukasKabon#shooting #Ostrava pic.twitter.com/bgceJPzAFX