Навръх Свети Валентин принц Хари и Меган Маркъл кацнаха в Канада при завръщането си от САЩ, където проведоха важни срещи, съобщава списание People. Фотообективите на журналистите успяха да „уловят” семейството – нещо, което рядко се случва, откакто двойката официално се оттегли от кралските си задължения във Великобритания.

Меган и Хари изглеждаха неглиже – той носеше пуловер и бейзболна шапка, а тя – дънки, спортно-елегантна риза и плетена жилетка.

Предполага се, че принцът и половинката му са били в САЩ на частно събитие на американския финансов холдинг JPMorgan в Маями. Освен това, те посетили и университета Станфорд, където са разговаряли с професори за новата си благотворителна фондация.