Кмет на американски град, който отишъл на ваканция с частен самолет, докато призовава съгражданите си да стоят вкъщи, е поредният политик, който е обвинен в двуличие заради COVID-19, предаде Би Би Си.

Стив Адлър, градоначалник на Остин, щата Тексас, отишъл на семейна почивка в Мексико, а междувременно заявил хората да си стоят вкъщи заради увеличаващите се случаи на коронавирус.

Austin’s Democratic Mayor Steve Adler traveled to Cabo on a private jet as he told Texans to stay at home.https://t.co/AI9f1N02j9