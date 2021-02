Най-добрият български тенисист Григор Димитров приключи участието си на Откритото първенство на Австралия след загуба с 1:3 сета от сензацията на турнира - руснакът Аслан Карацев.

Aslan Karatsev guarantees that two Russian men will be in the semi-finals of a Grand Slam for only the third time in the Open Era.@AsKaratsev | #AusOpen — ATP Tour (@atptour) February 16, 2021

За съжаление в третия сет на мача Григор Димитров получи здравословен проблем и имаше нужда от лекарска помощ. След намесата на медицинския екип Григор се завърна на корта, но определено проблемите за него продължиха.

Григор Димитров спечели срещу №3 в света Доминик Тийм (СНИМКИ)

Мачът започна отлично за българина със сервис гейм на нула. След няколко добри първи сервиса, при последния, Григор имаше и малко късмет, след като топката се удари в мрежата и затрудни Карацев. Димитров взе гейма за само 86 секунди. Въпреки двойната грешка на руснака при 40-30 във втория гейм, руснакът все пак успя да вземе подаването си и да изравни 1-1. При втория си сервис гейм, Григор Димитров бе доста колеблив и допусна първия пробив в мача. След допусната двойна грешка от страна на българина, при 30:40 Димитров не успя да върне ретур от страна на руснака. Григор показа познатата си класа и моментално върна пробива, за да израни за 2-2.

Следващият гейм бе отличен Григор. След два аса, той успя да затвори подаването си на нула след само 78 секунди игра. Следващият гейм бе доста по труден за българина. Той продължи 8,37 минути, но след три брейк пойнта Григор успя да направи втория си пробив в мача и да поведе с 4-2. Димитров затвърди много лесно пробива си след гейм на нула и увеличи убедително преднината си до 5-2.

🇷🇺 @AsKaratsev is the first man in the Open Era to reach the semi-finals in his Grand Slam debut.@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/avPBw3eQWX — ATP Tour (@atptour) February 16, 2021

Осмата част на сета се оказа доста лесна за Димитров. Той все по уверено успяваше да посреща подаването на руснака, което пък доведе до още по колеблива игра от страна на Карацев. В крайна сметка Григор успя да направи трети пробив и да вземе категорично първия сет в мача.

Вторият сет започна с нов лесен гейм за хасковлията. Карацев все по-трудно започна да отразява сервиза на Григор Димитров, което доведе до шести загубен гейм от негова страна. Последва най-дългият гейм от началото на мача, в който Аслан Карацев трябваше да спасява цели пет точки за пробив. Геймът продължи 12,36 минути, но в крайна сметка руснакът успя да спечели подаването си и да изравни резултата във втория сет. Следващият гейм бе доста труден за Димитров, но българинът обаче съумя да обърне от 0:30 благодарение на добрите си сервиси.

Джокович: Няма да ви кажа каква е травмата ми

Руснакът загатна за добрите си страни в следващия си сервис гейм. Въпреки че губеше с 15:40, Карацев показа отличен сервис и успя да вземе подаването си с три последователни аса. Карацев поведе във втората част след пробив. Руснаклът продължи да пласира много добре сервиса си, което определено затрудни Григор и той все по трудно влизаше в разиграване.

Следващият гейм започна добре за Григор Димитров, който поведе с 30:0. В крайна сметка Карацев не успя да затвърди пробива си, след като направи поредна двойна грешка и подари успеха на българина в този гейм. Димитров спечели подаването си по категоричен начин, давайки само точка на руснака, за да поведе с 4-3 във втория сет. Карацев записа най-лесния си сервис гейм от началото на мача. Григор успя да регистрира само една точка и резултатът в частта бе изравнен 4:4.

Много труден сервис гейм за Григор Димитров, който допуска нов пробив. Димитров успя да спаси гейма при 30:40, но след това допусна двойна грешка, а Карацев този път се възползва от предоставената му възможност и вкара страхотен бекхенд, за да завърши частта в своя полза. Руснакът успя да изравни сетовете, след като спечели по категоричен начин подаването си и не даде нито точка на Григор Димитров за 6:4 във втория сет.

Третият сет започна с гейм за Григор Димитров, въпреки че българинът направи двойна грешка за 0:30. Карацев спечели с лекота подаването си без да даде точка на родния тенисист – 1:1 в третия сет. Руснакът поведе с 2:1 в третия сет след пробив. За съжаление Григор започна да показва все по-колеблива игра, което се оказа добре дошло за Карацев. Димитров спаси един брейкбол, но не успя да се възползва. Руснакът завърши гейма с прекрасен бекхенд ретур.

Гришо от Австралия: Гордея се с факта, че съм от Хасково и България

Последва нов пробив за Аслан Карацев. Григор Димитров показа някакви проблеми, като дори не тръгна да гони някои топки на корта. Българинът трудно вкарваше своите сервиси, а при разиграванията той бе изключително неефективен. С оглед играта на Димитров в последните минути, Карацев очаквано затвърди пробива си и поведе с 5-1 в сета.

🎾 Aslan Karatsev's career prize money: US $618,354

🎾 Prize money for #AusOpen semi-finalist: US $662,696 — ATP Tour (@atptour) February 16, 2021

Карацев завърши сета в своя полза, след като Григор Димитров определено имаше здравословен проблем. Българинът логично поиска медицински таймаут. На телевизионните повторения се видя, че Григор има болки в хълбока.

🎾 Четвърти сет

След завръщането си на корта и най-вероятно приема на болкоуспокояващи, Григор показа, че все още има проблеми. Българинът се опитваше да завърши разиграванията възможно най-бързо, но това не му помогна особено при подаването на Карацев. Все пак хасковлията успя да вземе своя сервис гейм и доведе нещата до 1:1 в сета. Сервисите на Григор обаче бяха със средна скорост от 150 км/ч.

Aslan Karatsev is the first 🇷🇺 man to reach the @AustralianOpen singles semi-finals since Marat Safin (2005).@AsKaratsev | #AusOpen pic.twitter.com/4FTBeOny3o — ATP Tour (@atptour) February 16, 2021

Карацев спечели лесно подаването си и отново поведе в четвъртия сет, за да дойде нов пробив негова полза и да доведе нещата до 3:1 в своя полза. Руснакът поведе с 4:1, приключвайки гейма с ас. В следващия Григор показа характер въпреки болката, и спечели подаването си, за да намели до 2:4

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК .