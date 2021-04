Катерът от Бреговата охрана на САЩ "Хамилтън" навлезе в Черно море за съвместна работа с партньори от региона и съюзници от НАТО, съобщи на страницата си в Twitter Шести флот на ВМС на САЩ, предаде ТАСС.

"Катерът от Бреговата охрана на САЩ "Хамилтън" започна преход в северно направление за транзит в Черно море след работа с ескадрения миноносец на ВМС на САЩ "Рузвелт" в Егейско море. "Хамилтън" ще работи със съюзници от НАТО и партньори от региона", се казва в съобщението без повече подробности, предаде БТА.

Кораби на страни от НАТО редовно влизат в Черно море. Руското външно министерство нееднократно е отбелязвало, че военно присъствие в акваторията на Черно море на кораби от държави, които се намират извън този регион, не помага за укрепването на стабилността, посочва ТАСС.

