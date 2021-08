Полиция е била повикана днес сутринта в 8.25 ч. в района на лондонската гара Виктория във връзка с катастрофа между два автобуса.

Говорител на Лондонската Бърза помощ (LAS) заяви, че на място са изпратени три екипа с двама лекари и служител за реакция при инциденти, както и екип за реагиране в опасни зони.

Изпратена е била и въздушна линейка. Въпреки усилията на лекарите от спешната помощ, жена, за която се предполага, че е на 30 години, е обявена за мъртва в 9 часа сутринта.

Има още трима пострадали, без опасност за живота, които са получили медицинска помощ на място. Двама са откарани в болница, третият е освободен и се е прибрал вкъщи, съобщиха от LAS.

Анди Байфорд, комисарят на Лондонската транспортна служба, изрази съжалението за случилото се и каза, че ще подкрепят всички, които са засегнати от този инцидент. Води се разследване.

