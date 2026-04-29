България е изправена пред сериозно предизвикателство – водо-снабдителната мрежа в страната губи над 60% от ценния ресурс, а системата за напояване е в критично състояние. За да се спре този процес, Министерството на околната среда и водите публикува подробен доклад, озаглавен „Водните кризи на България - анализ и решения“. Документът, изготвен от служебния министър Юлиян Попов и неговия екип, очертава 15 препоръки за мащабна национална реформа.

„Основният проблем, причиняващ загубата на водата по трасетата, е стара и компрометирана мрежа, по която изтича много ресурс. В ЕС нормалните проценти са около 10-20, а нашите са 60. В София са под 40%, но има и населени места с над 90% загуби на вода. Има отделни общини и ВиК, които са в тежко състояние, заяви служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов в студиото на „Твоят ден“.

Интервюто на живо гледайте ТУК.

Той изброи няколко проблема, свързани с водни кризи, включително режимите на водата, проблемите с качеството ѝ за пиене и напояване, а също и биоразнообразието. „В нашия доклад опитваме да обобщим най-важните въпроси за сектора на база анализи от последните години и техните заключения“, допълни Попов.

По думите му целогодишно има населени места, които са на воден режим. „Основен проблем е, че разчитаме на европейските средства като основен източник на финансиране на водопроводна инфраструктура. По принцип те трябва да са допълнителни за казуси в отдалечени места или за иновации - изкуствен интелект и дронове, например. Водните услуги имат много ясен бизнес модел. Въпросът е, че управлението на дадени места е лошо и не се взимат мерки, когато дадено ВиК не изпълни своите ангажименти“, поясни министърът.

Редактор: Цветина Петкова