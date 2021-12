Халфът на Интер Стефано Сенси е станал жертва на кражба, докато е защитавал екипа на своя тим срещу Торино. Италианският национал влезе от пейката по време на победата с 1:0 на „Сан Сиро“ снощи, съобщава gong.bg.



В това време къщата му беше ограбена от крадци, които са откраднали часовник на стойност 70 000 евро и други ценни вещи, принадлежащи на Сенси и съпругата му. Според Гадзета дело Спорт, загубите се оценяват на 200 000 евро.



Предполага се, че крадците са проникнали в апартамента в Милано през прозореца на кухнята. Самият играч е установил взлома, когато се върнал у дома след мача около 00.30 часа вечерта.

