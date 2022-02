НАСА публикува първи кадри, заснети от телескопа "Джеймс Уеб", съобщи ЮПИ.

Става дума за замъглени кадри, които ще се използват, за да се прецизира разположението на космическата обсерватория на стойност 10 милиарда долара.

Учените планират да използват "Джеймс Уеб" за изучаване на най-старите звезди и галактики във Вселената, образувани след Големия взрив, както и за търсене на потенциално обитаеми планети.

Подготовката на супермодерния апарат ще отнеме няколко месеца, преди той да бъде готов за работа.

Ако всичко върви по план, телескопът трябва да бъде готов да направи първите научни снимки през май.

Първите светлинни сигнали, уловени от телескопа, който бе изстрелян на 25 декември, са от звездата HD 84406 от съзвездието Голяма мечка.

Bonus image! When it’s time to focus, sometimes you need to take a good look at yourself.



Тъй като сегментите на огледалата все още не са настроени, една от снимките, публикувани от НАСА, е мозайка от 18 кадъра на звездата. Другата е черно-бяло селфи на телескопа.

